У Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс і самокатів

Велосипеди можна перевозити в підземці безкоштовно, але тільки в чохлі

У метрополітені обговорили правила перевезення моноколіс і самокатів. На зустрічі були присутні представники спільноти легкого персонального транспорту і представники підземки.

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Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену в Facebook.

Правила перевезення

Моноколеса можна перевозити. Власники повинні відповідально ставитися до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити.

Самокати. Все, що можна скласти, рекомендують складати. Ті, що понад 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються. Власники відповідально ставляться до інших пасажирів і стежать, щоб нікого не забруднити.

Речі понад 200 см, будь-які, заборонено перевозити.

За бажанням проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна у контролера.

Однак важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.

Кататися по платформі заборонено. Це може призвести до реальних складним травм.

Також нагадуємо, що сьогодні набуло чинності рішення Київради, яке передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі.

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"Ми пропонуватимемо необхідні зміни до Правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів", – підсумувала заступниця керівника підземки Наталія Макогон.

Раніше ми повідомляли, що в Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті та метро. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", зараз питання нових тарифів обговорюється з експертами та депутатами Київради.

Нагадаємо, столична влада очікує, що метро на Троєщину запустять через 4-5 років, оскільки це великий обсяг робіт і без Подільсько-Воскресенського моста метро запустити не вийде.