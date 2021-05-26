У Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс і самокатів

У метрополітені обговорили правила перевезення моноколіс і самокатів. На зустрічі були присутні представники спільноти легкого персонального транспорту і представники підземки.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену в Facebook.
Правила перевезення
- Моноколеса можна перевозити. Власники повинні відповідально ставитися до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити.
- Самокати. Все, що можна скласти, рекомендують складати. Ті, що понад 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються. Власники відповідально ставляться до інших пасажирів і стежать, щоб нікого не забруднити.
- Речі понад 200 см, будь-які, заборонено перевозити.
- За бажанням проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна у контролера.
Однак важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.
- Кататися по платформі заборонено. Це може призвести до реальних складним травм.
Також нагадуємо, що сьогодні набуло чинності рішення Київради, яке передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди передбачено в чохлі.
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"Ми пропонуватимемо необхідні зміни до Правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів", – підсумувала заступниця керівника підземки Наталія Макогон.
Раніше ми повідомляли, що в Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті та метро. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", зараз питання нових тарифів обговорюється з експертами та депутатами Київради.
Нагадаємо, столична влада очікує, що метро на Троєщину запустять через 4-5 років, оскільки це великий обсяг робіт і без Подільсько-Воскресенського моста метро запустити не вийде.