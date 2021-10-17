В Києві через серйозну ДТП на мосту утворився затор: як потрапити в центр міста (карта)

У Києві на Південному мосту серйозна ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві сталася серйозна ДТП на Південному мосту. Рух у напрямку центра міста обмежено.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва та "Київ Оперативний".
За попередніми даними, унаслідок аварії ніхто не постраждав.
"Доволі серйозна ДТП на Південному мосту у лівій смузі. Рух транспорту обмежено, буде затор", – йдеться в повідомленні.
На мосту утворився затор
На заїзді на Південний міст утворився затор. Він починається від станції метро "Осокорки" і закінчується приблизно на середині мосту.
При цьому, Google-карти показують, що на мосту сталися дві ДТП.
Затор тягнеться до середини мосту. Фото: скріншот з Google-карт
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми писали:
- У Голосіївському районі Києва вантажівка "МАЗ" перекинулася на легковик. ДТП сталося на перехресті вулиць Сумської і Кайсарова.
- Під Києвом перекинулася фура з кавунами. Поліцейські встановлюють обставини НП в Володарці.