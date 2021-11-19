У Києві змінять рух автобусів на вихідних: маршрути

Автобуси їздитимуть новими маршрутами / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 20 листопада, будуть змінені маршрутиавтобусів №№ 2, 6, 39, 61 та тролейбусів №№ 34, 37А. Також 21 листопада буде змінено маршрут автобусів №31.
Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.
Чому зміниться маршрути
Маршрути автобусів у Києві зміняться через продовольчі ярмарки на вул. Лисківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Голосіївська, вул. Героїв Севастополя, вул. Йорданської та вул. Татарський. Це триватиме до 18:00.
Як їздитимуть автобуси:
- автобус № 2 у напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Булгакова до вул. Академіка Каблукова за чинним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя) – вул. Гарматна – просп. Перемоги на вул. Шолуденко, у зворотному напрямку за чинним маршрутом;
- автобус №6 від Дарницької площі до вул. Милославській (без заїзду на вул. Лисковську та Радунську);
- автобус № 39 у напрямку руху до вул. Ракетною трасою: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), у зворотному напрямку за чинним маршрутом;
- автобус №61 від зали. пл. Троєщина до вул. Милославській (без заїзду по вул. Лісківській);
- тролейбус № 34 трасою: ст. м. "Мінська" – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;
- тролейбус №37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісковській по діючій трасі руху, далі трасою маршруту № 37;
- автобус №31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівській за чинним маршрутом, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі за чинним маршрутом.
Як працює транспорт до карантину
У Київській області посилили карантин . Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.
Раніше ми писали:
- У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
- В Україні двом лікарям суд виніс вироки за підробку COVID-документи. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок, іншого засудили умовно.