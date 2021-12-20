У Києві масово відключили воду – адреси

У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 20 грудня, у Києві на кількох вулицях відсутнє холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі Київводоканалу.

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Де у столиці немає водопостачання?

20 грудня станом на 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Гончара, 60;

вул. Лабораторна, 3;

вул. Грабовського, 15-33;

вул. Північна, 2б, 2в;

вул. Зодчих, 38;

вул. Антоновича, 150а.

У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

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Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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