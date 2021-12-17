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Кияни залишилися без води на кількох вулицях – список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 11:43
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В одному з районів поставили автоцистерну з питною водою
У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 17 грудня, у Києві кілька вулиць залишилися без водопостачання. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

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Де немає води?

17 грудня станом на 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • бульв. Шевченка, 3;
  • вул. Камишинська, 2.

Обмежено водопостачання будинків за адресами:

  • бульвар Шевченка, 2/54.

Автоцистерна з питною водою знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 3.

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Крім того, з 22:00 17 грудня до 07:00 18 грудня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Жилянська, 46, 41б, 43, 43б, 48, 46, 50а, 37, 39, 39/2, 50/29, 41б, 35;
  • вул. Володимирівська, 80/53, 82, 82а, 82б, 82в, 84, 86, 94, 96, 98, 51, 87, 89, 89а, 89-91, 93, 97, 99;
  • вул. Саксаганського, 45-49.

У Києві немає води. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві немає води. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

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Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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