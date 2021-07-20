У Києві мінували бізнес-центр (відео)

Копи працюють на місці НП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні надійшло повідомлення про мінування IQ business centre.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.
За інформацією, на цей момент проводиться евакуація людей з будівлі.
Як повідомили "Сьогодні" в поліції Києва, правоохоронці перевіряють отримані відомості.
Раніше під Києвом чоловік "мінував" село, щоб привернути до себе увагу роботодавця.
Також ми писали, що в поліцію надійшло повідомлення про мінування будівлі Київради. "Мінер" вимагав викуп протягом 24 годин – у біткоїнах.
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