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У Києві мінували бізнес-центр (відео)

20 липня, 13:06

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Всіх відвідувачів і співробітників терміново евакуюють з будівлі

Копи працюють на місці НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні надійшло повідомлення про мінування IQ business centre.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

За інформацією, на цей момент проводиться евакуація людей з будівлі.

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Як повідомили "Сьогодні" в поліції Києва, правоохоронці перевіряють отримані відомості.

Раніше під Києвом чоловік "мінував" село, щоб привернути до себе увагу роботодавця.

Також ми писали, що в поліцію надійшло повідомлення про мінування будівлі Київради. "Мінер" вимагав викуп протягом 24 годин – у біткоїнах.

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Джерело: Сьогодні

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