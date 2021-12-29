У Києві чоловік чиновниці Міносвіти влаштував ДТП та погрожував зв'язками дружини (відео)

У Києві чоловік чиновниці влаштував ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в ніч на 29 грудня водій однієї з машин зіткнувся одразу з двома автомобілями. За кермом виявився п'яний чоловік чиновниці Міністерства освіти і науки України Галини Калиневич – Микола Кучер.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Деталі НП

Як стало відомо, п'яний чоловік за кермом KIA Sorento спровокував зіткнення одразу з двома автомобілями. Винуватець ДТП заявив, що його дружина працює у дуже великих "зв'язках".

Як виявилось, чоловік у шлюбі з чиновницею Міністерства освіти і науки України Галиною Калиневич. Його звуть Микола Кучер.

На місце аварії швидко приїхала сама чиновниця. За словами очевидців, вона робила все, щоб уникнути відповідальності.

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Варто зазначити, що п'яний водій відмовився від проходження медичного огляду та пізніше його забрали до лікарні.

У Києві відомий гонщик Мочанов потрапив у ДТП

У Києві сталася скандальна ДТП за участю відомого гонщика Олексія Мочанова. Аварійна ситуація виникла на Великій Васильківській.

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Автор відео розповів, що Мочанов підрізав його на дорозі.