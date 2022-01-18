У Києві чоловікові відмовили у роботі через мову: ексклюзивні подробиці

Мешканець столиці Богдан Мельник потрапив у мовний скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

Киянин Богдан Мельник, якому відмовили у роботі через українську мову, поскаржився Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю. Житель столиці обурився тим, що у сучасному світі таке відбувається.

Про це Богдан Мельник повідомив ексклюзивно для сайту "Сьогодні".

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Нові подробиці

У коментарі "Сьогодні" Богдан Мельник розповів подробиці.

"На розміщене мною резюме відгукнулася одна з IT-компаній. У мене запитали, мовляв, чи цікава їхня пропозиція. Але на другому етапі співбесіди стало зрозуміло, що мовний момент їх не влаштовує", – розповів Богдан.

Він додав, що обурений тим, що у 21-му столітті в столиці України відбувається таке.

"Я написав скаргу Уповноваженому із захисту державної мови. Усі, хто має хоч краплю національної гідності, підтримали мене. У тому числі й безліч російськомовних колег. І це дуже приємно", – підсумував киянин.

У чому суть скандалу?

У Києві чоловікові відмовили у співбесіді під час прийому на роботу через те, що він не захотів спілкуватися виключно російською мовою в колективі. У результаті у Мережі спалахнув скандал.

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На фото опублікованого листування можна побачити, що чоловікові відмовили у наступному етапі співбесіди, бо у колективі компанії розмовляють російською мовою, а він відмовився це робити. Киянин заявив, що використовуватиме її лише як іноземну мову.