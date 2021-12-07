У Києві на березі каналу знайшли мертвого чоловіка. Ми дізналися про подробиці трагедії

У столиці загинув чоловік за загадкових обставин / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Осокорках знайшли труп чоловіка. Тіло виявили на березі каналу біля котеджів. У поліції Києва кореспондентові "Сьогодні" інформацію підтвердили.

"Особу чоловіка поки не вдалося встановити. На тілі не виявлено видимих причин смерті. Причина буде відома після проведення судово-медичної експертизи", – повідомили у поліції Києва.

Причини смерті встановлять експерти. Є підстави припускати, що загиблий вживав нестандартні речовини.

Жінка у Тернополі жила у квартирі з мертвими матір'ю та сестрою

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі жінка три тижні прожила в одній квартирі з мертвими матір'ю та сестрою. Причини смерті двох жінок встановлюють.

Викликали правоохоронців сусіди, які скаржилися на неприємний запах із квартири. Люди повідомили, що там живуть троє жінок, але останнім часом їх не видно.

Співробітники поліції, зайшовши до квартири, побачили на ліжку тіло матері 1943 року народження та її молодшої п'ятдесятирічної доньки.

"За попередньою інформацією, жінки були мертвими приблизно 2-3 тижні. Старша дочка жива, але вона не розповідає, від чого і коли померли родичі і чому вона про це нікому не повідомила", – зазначили у поліції.

Жінку бригада швидкої доправила до лікарні.

Причини смерті стануть відомими після проведення судово-медичної експертизи. Цей факт внесено до ЄРДР згідно зі статтею 115 (природна смерть) Кримінального кодексу.

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