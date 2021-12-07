В Киеве на берегу канала нашли мертвым мужчину. Мы узнали подробности трагедии

В столице погиб мужчина при загадочных обстоятельствах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Осокорках нашли труп мужчины. Тело обнаружили на берегу канала возле коттеджей. В полиции Киева корреспонденту "Сегодня" информацию подтвердили.

"Личность мужчины пока не удалось установить. На теле не обнаружено видимых причин смерти. Причина буде известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", – сообщили в полиции Киева.

Тело нашли на берегу канала / Фото: dtp.kiev.ua

Причины смерти установят эксперты. Есть основания предполагать что погибший употреблял нестандартные вещества.

Женщина в Тернополе жила в квартире с мертвыми матерью и сестрой

Ранее мы сообщали, что в Тернополе женщина три недели прожила в одной квартире с мертвыми матерью и сестрой. Причины смерти двух женщин устанавливают.

Вызвали стражей порядка соседи, которые жаловались на неприятный запах из квартиры. Люди сообщили, что там живут три женщины, но в последнее время их не видно.

Сотрудники полиции, зайдя в квартиру, увидели на кровати тело матери 1943 года рождения и ее младшей пятидесятилетней дочери.

"По предварительной информации, женщины были мертвыми примерно 2-3 недели. Старшая дочь жива, но она не рассказывает, от чего и когда умерли родственники и почему она об этом никому не сообщила", – отметили в полиции.

Женщину бригада скорой доставила в больницу.

Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.

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