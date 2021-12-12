У Києві на дорозі з'явилася величезна яма із водою. Рух перекрили (фото, відео)

Перекрито рух у напрямку вулиці Хрещатик / Фото: Колаж: Сьогодні
У центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка навпроти Бессарабки через аварію на водопровідних мережах утворився провал асфальтного покриття.
Про це пише прес-служба КМДА.
Рух усіма смугами бульвару в напрямку вулиці Хрещатик перекрито. Фахівці ПрАТ "АК "Київводоканал" вже розпочали ліквідацію пошкодження.
Завершити роботи планується до ранку понеділка.
У зв'язку з обмеженням тимчасово змінили маршрути громадського транспорту.
Деякі водії не встигали відреагувати на появу ями, в'їжджали до неї та ушкоджували автомобілі. Майже одразу перехожі встановили обмеження для проїзду у вигляді бляшаного сміттєвого баку та дерев'яної конструкції.
Де не проїхати
- Затримується рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 та автобусів №24, 114, 118;
- Затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів 114, 118 на бульварі Шевченка, 3 через провал асфальту. На місце направлено відповідальну службу міста.
- Рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещинківської.
- Рух автобусів №24, 118 організований через вул. Пушкінську – Прорізну.
- Рух автобусів №114 у напрямку вул. Милославська організована через вул. Леонтовича – Володимирську – Софіївську.
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