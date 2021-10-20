У Києві на два дні перекриють рух транспорту – які вулиці закриють

Дорогу перекриватимуть через марафон / Колаж "Сьогодні"

23 і 24 жовтня в Києві перекриватимуть рух транспорту. Все через 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, який відбудеться в ці дні.

Про це повідомляє КМДА.

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З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня перекриють проїзд Володимирський і вулицю Володимирську (від Великої Житомирської до вул. Софіївська).

Карта обмеження руху / КМДА

Перекриють з 05:00

вул. Аллі Тарасової – Із 05:00 до 22:00;

вул. Мала Житомирська – Із 05:00 до 22:00;

вул. Трьохсвятительська – Із 05:00 до 22:00;

вул. Михайлівська (від Міхайлівської площади до Михайлівського провулку) – з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Міхайлівської площади) – з 05:00 до 22:00.

Перекриють з 08:00

вул. Велика Житомирська (від Львівської площади до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – Із 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – Із 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площади Перемоги) – з 08:00 до 10:30;

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00

площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;

вул. Саксаганського (від площади Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жілянської) – з 08:00 до 11:00;

вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площади) – з 08:00 до 11:00;

вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;

Європейська площа – з 08:00 до 12:00;

Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;

вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;

Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;

Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;

вул. Нижній Вал – Із 08:00 до 15:30;

вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;

Глибочицька проїзд – Із 08:00 до 15:30;

вул. В'ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;

вул. Січових Стрільців – Із 08:00 до 16:00.

Перекриють з 08:30

Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) – з 08:30 до 13:00;

алея Героїв Крут – Із 08:30 до 12:30;

вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;

вул. Запечерний – з 08:30 до 13:00;

б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводніцької) – Із 08:30 до 13:00;

обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) – Із 08:30 до 13.00.

Перекриють з 8:45

просп. Соборності – з 8:45 до 13:00;

вул. Сверстюка – з 8:45 до 13:00;

Русанівський канал – Із 8:45 до 13:00;

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) – з 8:45 до 13:00;

Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) – з 8:45 до 13:00;

Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) – з 8:45 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площади) – з 8:45 до 15:30.

Перекриють з 09:00 – 9:30

вул. Труханівська – з 09:00 до 14:30;

Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;

обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) – з 09:30 до 14:30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) – з 09:30 до 15:30;

Гаванська міст – Із 09:30 до 15:30.

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