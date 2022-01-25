В Києві цього тижня різко зміниться погода – прогноз

Потепління в Києві супроводжуватиметься штормовим вітром. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві на цьому тижні принесе багато опадів. Водночас, синоптики прогнозують і потепління вже у найближчі дні.

Про це свідчать дані Gismeteo.

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До кінця доби 25 січня у столиці утримається мороз. Завтра, 26 січня, позначки термометрів коливатимуться на рівні від -10 до 0 градусів. Така сама температура очікується і в четвер, 27 січня.

Уже в п'ятницю прийдуть потепління та відлига. Температура повітря вдень прогріється до +2 градусів, а вночі опуститься до -4. Протягом дня буде пасмурно та йтиме невеликий сніг з дощем.

На вихідних в столиці буде відносно тепло – до +2 вдень. Однак слід чекати ускладнення погоди через сильний вітер – він сягатиме позначки 15 метрів за секунду. Вихідні також будуть пасмурні та з мокрим снігом. Значні опади прогнозують на неділю, 30 січня.

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Як поводитися при штормовому вітрі

Варто пам'ятати, що слід бути обережними в таку погоду. Рятувальники рекомендують щільно закривати вікна будинків та квартир, а також прибрати з балконів предмети, які можуть випасти на перехожих.

Якщо ж людина опинилася на вулиці під час урагану, то слід триматися трохи далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

У разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку. Не можна ховатися під великими деревами, а також паркувати під ними свої авто.

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