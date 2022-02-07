У Києві на місці бомбосховища знайшли гори сміття (фото)

У підвалі зруйновані стіни, а також немає санвузла / Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилося фото укриття на Половецькій, 25-27 у Києві. На місці розвалені стіни, а також немає санвузла та вентиляції. Користувачі стверджують, що у такому стані більшість сховищ у столиці.

Про це повідомляє Київ без цензури

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"Наразі всі сховища по Києву мають приблизно такий стан чи гірше. Раніше такі укриття вважалися 5 ступенем захисту, тут була примусова вентиляція, санвузли, умови для перебування протягом кількох діб, – йдеться у повідомленні.

Укриття на Половецькій, 25-27 у Києві. Фото: Київ без цензури

Що кажуть у департаменті

У департаменті муніципальної безпеки КМДА сайту "Сьогодні" розповіли, що перевіряють інформацію щодо стану укриття на вулиці Половецькій, 25-27.

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Укриття на Половецькій, 25-27 у Києві. Фото: Київ без цензури

"Ми уточнюємо інформацію про цей об'єкт – чи він є укриттям і чи є у списку. Цілком ймовірно, що цей підвал не потрапив до списку укриттів, які ми вже перевірили, а це 4,5 тисячі об'єктів", – повідомили в департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Укриття на Половецькій, 25-27 у Києві. Фото: Київ без цензури

Інформацію про балансоутримувачі будівлі обіцяють встановити, а також з'ясують чому приміщення в такому стані і коли його приведуть до ладу.

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Укриття на Половецькій, 25-27 у Києві. Фото: Київ без цензури

Укриття на Половецькій, 25-27 у Києві. Фото: Київ без цензури

У центрі Києва замість бомбосховища відкрили стрип-клуб

У Києві у підвалі незаконно організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.

Стриптиз-клуб у підвалі відкрили на вулиці Великій Васильківській, 58, де має розміщуватися бомбосховище.

Охоронець закладу сказав журналістам, що у разі надзвичайної ситуації всіх обов'язково пустять у бомбосховище. При цьому показати ВІП-ложі правоохоронець відмовився.

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