У Києві на мосту Патона прорвало трубу (відео)

Як повідомляють очевидці, вода б'є з труби щонайменше годину

У неділю, 11 липня, в Києві на мосту Патона прорвало трубу.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Поки невідомо, що саме стало причиною аварії. Як повідомляють очевидці, вода тече з труб вже більше години.

Реклама

Раніше ми писали, що під мостом Патона знову сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження.

Як раніше повідомлялося, на мосту Патона виповнилося 67 років. Міст жодного разу не закривався на капремонт.

Нагадаємо, що прориви тепломереж зовсім не рідкість для столиці. Так, на вулиці Введенській в черговий раз прорвало трубу з гарячою водою.