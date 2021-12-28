У Києві на станції "Лісова" намагалися вкрасти дефібрилятор: винуватець втік

В метро хотіли вкрасти дефібрилятор / Фото: Колаж: Сьогодні

У київському метро на станції "Лісова" намагалися вкрасти дефібрилятор. Зловминсик втік із місця події.

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

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"Так, дефібрилятор намагалися вкрасти. На "Лісовій". Спрацювала сигналізація. Пошкоджений бокс. Пристрій на час ремонту буде у чергової по станції", – сказали нам у "Київському метрополітені".

Дефібрилятори на станціях метро

Метрополітен має досвід співпраці з Kyiv City Public Health Center – Міський Центр Громадського Здоров'я, Київ. Профільним підприємством було закуплено та передано підземці 52 дефібрилятори.

Також на станціях метро працюють правоохоронці Управління поліції в метрополітені та представники Муніципальної варти Києва, які нададуть медичну допомогу пасажирам у разі потреби.

Нагадаємо, що у столичному метрополітені у березні вперше за допомогою дефібрилятора врятували життя 56-річного чоловіка.

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