У Києві на залізничному вокзалі демонтують ескалатор: на якому етапі роботи (фото)

Встановлять новий підйомник до 6 квітня 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу розпочато демонтаж старого ескалатора. До 31 січня 2022 року планується повністю закінчити процес демонтажу ескалатора.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Реклама

"Роботи йдуть за графіком. Старий підйомник частково демонтований, до 31 січня 2022-го планується повністю закінчити процес демонтажу ескалатора та вивезти обладнання", – йдеться у повідомленні.

Вже зняли перила, сходи та декоративну обшивку. Також встановлено спеціальний механізм для подальшого етапу демонтажу.

Реклама

Залізничні колії в Україні у критичному стані

"Укрзалізниця" має інвестувати у модернізацію залізничних колій, третина яких потребує ремонту, заявив народний депутат від "Батьківщини", член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з УЗ Костянтин Бондарєв.

Реклама

"Стан колій стрімко погіршується. За офіційними даними, з 2018 року по червень 2021 року протяжність колій, що потребують капітального ремонту та реконструкції, збільшилася на 1,5 тис. км, або на 15%. Таким чином, станом на перше півріччя поточного року, протяжність таких шляхів в Україні становила 11,6 тис. км, або третина з усіх наявних. З них майже 3 тис. км вимагають негайної реконструкції, а 8,6 тис. км – капітального ремонту", – заявив він.

Народний депутат повідомив, що у 2020 році "Укрзалізниця" відремонтувала лише 47,8 км залізничних колій, а за перше півріччя 2021 року в Україні було капітально відремонтовано 30,6 км залізничних колій, що становить лише 0,3% від потреби.

Читайте також: