Хто вони – люди за склом? Розповідаємо секрети касирів Центрального залізничного вокзалу Києва

Зміни по 12 годин, компліменти від пасажирів і скло, яке захищає від "злого ока". І це ще не все

На Центральному залізничному вокзалі Києва працюють сотні людей, але співробітники, про яких ми вам розповімо, особливі – це квиткові касири. Саме завдяки їм ми отримуємо на руки заповітний квиток і мчимо у відрядження, у відпустку або на зустріч з рідними.

На Центральному та Південному вокзалах столиці працює 16 і 10 квиткових кас, відповідно пасажирів обслуговує 49 і 31 квитковий касир.

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Сайт "Сьогодні" вирішив розвідати секрети цієї незвичайної професії та поспілкувався з касиркою, яка найдовше працює на головному вокзалі країни.

Світлана Грицкова про себе говорить скромно: народилася в Донецькій області, в сім'ї залізничників. Працює на залізничному транспорті з 1986 року, а на посаді квиткового касира – з 1988 року, на Центральному вокзалі станції Київ-Пасажирський – з 2015 року.

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СПОКІЙ, ЛИШЕ СПОКІЙ

Світлана Олексіївна, що належить до обов'язків касира, і що найскладніше у вашій роботі?

- Головним, пріоритетним завданням для квиткового касира є якісне квитково-касове обслуговування пасажирів. Найскладніше у нашій роботі – не піддаватися настрою і не відповідати грубо пасажиру, який нетактовно повівся. Якщо навіть пасажир розгніваний і підвищує голос, необхідно вести з ним розмову в спокійному тоні.

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З75 КВИТКІВ ЗА ЗМІНУ

Скільки триває ваша зміна і яку кількість квитків ви продаєте? Чи був рекорд за кількістю квитків. Якщо так, то який?

- Робоча зміна зазвичай триває 12 годин. За цілодобового режиму роботи квитковий касир може працювати в денну або в нічну зміну з обов'язковими обідніми і технологічними перервами у роботі.

Літо – це час масових пасажирських перевезень, період відпусток, канікул, відпочинку та оздоровлення, тому найбільшу кількість проїзних документів було 375 штук за зміну.

ДО АГРЕСИВНИХ ВИКЛИКАЮТЬ ПОЛІЦІЮ

Зараз більшість людей купує квитки на потяги через інтернет, щоб не стояти в чергах. Чи позначилося це на роботі касирів Центрального залізничного вокзалу?

- Так, протягом останніх двох років кількість пасажирів у квиткових касах зменшилася. Також це викликано складною епідемічною ситуацією в країні і світі.

Чи траплялися конфліктні ситуації з пасажирами і як ви з них виходили?

- Конфліктні ситуації з пасажирами іноді трапляються, але квитковий касир завжди повинен демонструвати витримку і бути тактовним. Але, якщо пасажир у нетверезому стані та поводиться дуже агресивно, викликаємо на місце співробітника поліції.

/ Фото: Сьогодні

ПОРЯТУНОК ВІД ВРОКУ І КОМПЛІМЕНТИ

Років 10 тому на вокзалі було складно придбати квитки на південь України і до Криму. Біля кас пасажири влаштовували скандали. Чи маєте ви на робочому столі якийсь талісман від "злого ока"?

- Ні, на робочому місці квиткового касира сторонні предмети заборонені. Від "злого ока" захищає тільки шибка.

Що найприємніше запам'яталося в роботі? Можливо хтось говорив компліменти, дарував квіти, пропонував руку і серце?

- Слова подяки і компліменти від пасажирів ми чуємо щодня. Але найприємніше в роботі касира – це допомогти людині в оформленні проїзду, коли йому вкрай необхідно здійснити поїздку. Для цього пропонуються різні варіанти подорожі – розглядаються маршрути з пересадками, поїзди різних категорій і т.п. Разом з тим особливої уваги потребують пасажири пільгових категорій, похилого віку, з маленькими дітьми. Їм завжди надається максимальне сприяння під час обслуговування у квитковій касі.

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