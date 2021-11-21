У Києві розпочався марш до Дня Гідності та Свободи. Онлайн-трансляція ходи

У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вшановують пам'ять жертв революції Гідності, яка розпочалася 21 листопада 2013 року. У центрі проведуть ходу від Майдану Незалежності до меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні.

Сайт "Сьогодні" веде пряму трансляцію з місця подій.

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Старт ходи запланований від початку Алеї. Після завершення ходи о 18:00 перед Екуменічним храмом Архістратига Михайла та українських новомучеників УГКЦ відбудеться панахида, на якій згадано Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав своє життя за Україну та запалить лампадки біля портретів Героїв Небесної Сотні.

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18:48. Поліцію звинувачують в тому, що вони провокують початок тисняви. Колона скандує "Поліції-ганьба!", "Беркуту – ганьба!". Почалася штовханина.

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18:45. Колона скандує "Пропускай", учасники просять правоохоронців пропустити їх на територію Офісу президента.

18:39. Учасники акції закликали поліцію не проводити обшуки та не вступати в конфлікти. Зі свого боку вони обіцяють залишити цілою та неушкодженою будівлю Офісу президента.

18:34. Колона підходить до Офісу президента.

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18:25. Хода закінчилася. Люди формують нову колону, скандуючи "Зелю геть!".

18:12. Панахида проходить біля хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Офіс президента зараз посилено охороняє Нацгвардія.

17:59. Учасників акції запросили розпалити лампадки та взяти участь у панахиді за загиблими Героями. Вона розпочалася.

Фото: скріншот з трансляції

17:50. Учасники маршу, рухаючись до вулиці Інститутської, виконують гімн України. За підрахунками кореспондента "Сегодня" до ходи приєдналися до двох тисяч людей.

17:46. Хода стартувала. Люди скандують "Слава!", "Україна – понад усе!", "Героям небесної сотні – Слава!".

17:42. У центрі столиці зібралося кількасот осіб. Вони згадують події восьмирічної давнини.

У центрі столиці зібралися десятки людей. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Інші заходи у Києві

Сьогодні вранці провели молитви біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні та покладання квітів до меморіалу та пам'ятного хреста. На алеї Героїв Небесної Сотні зібралися родичі загиблих та побратимів. Туди ж прибули й перші офіційні особи країни – президент, прем'єр-міністр, голова ВР.

На Майдані Незалежності біля монумента Незалежності відкрили вуличну виставку "Мальована історія Майдану" – графічного роману-виставки про Революцію Гідності. А з 9 до 23 години на Майдані Незалежності з LED-екранів транслюють фільм, що складається з унікальних архівних кадрів, знятих під час Революції Гідності.

Інші заходи

З 16 по 31 листопада у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" відбувається фотовиставка "Майдан – фортеця духу".

З 21 по 30 листопада у читальній залі Державного архіву м. Києва пройде виставка архівних документів "До Дня Гідності та Свободи".

21 листопада у Київському академічному театрі "Колесо" відбудеться спектакль "Ми, Майдан".

День Гідності і Свободи

2005 року в Україні було запроваджено свято День Свободи. Він відзначався 22 листопада і був заснований на згадку про події Помаранчевої революції.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували. 22 січня у День Соборності відзначали свято День Соборності та Свободи України.

Цьогорічне свято з'явилося після Революції Гідності у 2013 році, коли президентом став Петро Порошенко. 22 січня тепер відзначають День Соборності, а 21 листопада – День Гідності та Свободи, який присвятили подіям двох революцій

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