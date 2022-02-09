У Києві виявили труп на дитячому майданчику. Ми дізналися подробиці

Поліція з’ясовує причину смерті. / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліції Києва нам розповіли, що вночі на дитячому майданчику в Дарницькому районі виявлено труп чоловіка.

Про це повідомили кореспонденту "Сьогодні".

За словами правоохоронців, виклик надійшов близько 2:30 ночі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції Дарницького району.

"На дитячому майданчику на вулиці Крушельницької виявлено труп чоловіка. На тілі не виявлено слідів насильницької смерті. Особу чоловіка встановити не вдалося, з ним не було документів. Можливо, чоловік помер від переохолодження. Точна причина буде відома після проведення судмедекспертизи", – розповіли у поліції Києва.

Що було відомо раніше

Вранці 9 лютого Telegram-канал "Вартові Еспресо" повідомив, що у Києві на дитячому майданчику знайдено мертвого чоловіка.

Відомо, що близько другої години ночі тіло знайшли випадкові перехожі. На чоловікові не було верхнього одягу та взуття. Поруч із ним були розкидані речі.

Місце події. Фото: Вартові Еспресо

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