У Києві на Солом'янці стріляли, є поранений (фото)

Спочатку поліцейські припустили, що був конфлікт двох чоловіків, але потім знайшовся свідок з іншою версією

Поліція оточила місце стрілянини / Фото: Інформатор

У Києві знову сталася стрілянина. Цього разу у Солом'янському районі столиці, одна людина госпіталізована з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє Інформатор.

У поліції повідомили про постріли на вулиці Уманській, 45. За попередньою інформацією, на вулиці нібито між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один поцілив у ногу іншого, а потім нібито заштовхав до під'їзду і якийсь час там тримав.

На місці інциденту працює поліція і спецназ. Фото: "Інформатор"

Але пізніше поліція знайшла свідка, який стверджував, що бачив чоловіка, що тримав у руках предмет, схожий на автоматичну зброю, а потім пролунав постріл, після якого він впав. Це помітила інша людина і підійшла до нього, щоб надати медичну допомогу, і потягла його у під'їзд.

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Фото: "Інформатор"

Правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому, і зараз вирішується питання кваліфікації події.

Нагадаємо, 7 липня у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, у результаті якої поранення отримали двоє людей, у тому числі поліцейські. Чоловіка затримали після штурму квартири, а через пару днів суд відправив його під арешт до вересня. Читайте усі подробиці про "голосіївського стрілка".