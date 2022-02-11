У Києві громадський транспорт змінить рух – графік та маршрути

У столиці транспорт ходитиме по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 12 лютого буде змінено маршрути автобусів № 2, 6, 39, 61 та тролейбусів № 34, 37А. Крім того, 13 лютого буде змінено маршрут автобусів №31.
Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".
Заплановано продовольчі ярмарки на вул. Лісківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Голосіївська, вул. Героїв Севастополя, вул. Йорданський та вул. Татарський.
З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00) рух маршрутів буде змінено.
Як ходитиме транспорт:
- автобус № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Булгакова до вул. Академіка Каблукова за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя) – вул. Гарматна – просп. Перемоги до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за діючим маршрутом;
- автобус № 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
- автобус № 39 в напрямку руху до вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за діючим маршрутом;
- автобус № 61 від зал. пл. "Троєщина" до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);
- тролейбус № 34 по трасі: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;
- тролейбус № 37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісківської за діючою трасою руху, далі по трасі маршруту № 37;
- автобус № 31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за діючим маршрутом, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі за діючим маршрутом.
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".
Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.