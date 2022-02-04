У Києві чергова скандальна забудова: люди вже знесли паркан (відео)

Таким чином люди зробили попередження забудовнику / Колаж "Сьогодні"

У Києві заради будівництва почали руйнувати унікальну церкву св. Одигітрія на Батиєвій горі. Проте сьогодні, 4 лютого, люди знесли огорожу, яку встановив забудовник.

Про це повідомляє громада Протасового яру.

Реклама

Що відомо

Один із резервуарів церкви вже знесли під подальшу житлову забудову. Сьогодні, 4 лютого, планували знести й другий резервуар, проте люди знесли паркан, який установив забудовник.

"Вчора забудовник знищив частину унікальної підземної церкви з великою історією. Сьогодні він отримав попередження від громади яру та парафіян", – йдеться у повідомленні.

Реклама

У Києві на будівництві знесли паркан

У Солом'янському районі міста Києва на будівництві біля парку зламали паркан. Про те, що знесли паркан, повідомив у поліцію охоронець будівництва.

Інцидент стався на будівництві чергового ЖК у Солом'янському ландшафтному парку на вул. Генерала Шаповала 1-3.

"Про те, що знесли паркан, повідомив у поліцію охоронець будівництва. На місце виїжджали співробітники поліції. Інформація про подію внесена до єдиного журналу заяв та повідомлень. Встановлювати всі деталі цієї події доручено місцевим дільничним офіцерам поліції", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Солом'янського району

Читайте також: