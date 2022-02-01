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Комусь завадив. У Києві на будівництві знесли паркан (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 19:23
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Встановлювати всі деталі цієї події доручили місцевим дільничним офіцерам поліції
У поліції вже відреагували на зламаний забор
У поліції вже відреагували на зламаний забор / Фото: Колаж: Сьогодні

У Солом'янському районі міста Києва на будівництві біля парку зламали паркан. Про те, що знесли паркан, повідомив у поліцію охоронець будівництва.

Про це пише сайт "Сегодня".

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В Telegram-каналі "Київ без цензури" написали, що інцидент стався на будівництві чергового ЖК у Солом'янському ландшафтному парку на вул. Генерала Шаповала, 1-3.

У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" сайт "Сегодня" запевнили, що територія на вулиці генерала Шаповала, де знесли будівельний паркан, не належить до паркової зони, а тим більше Солом'янського ландшафтного парку.

У поліції Солом'янського району нам повідомили, що виклик на демонтаж паркану на цю адресу надійшов учора, 31 січня.

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"Про те, що знесли паркан, повідомив у поліцію охоронець будівництва. На місце виїжджали співробітники поліції. Інформацію про подію внесено до єдиного журналу заяв та повідомлень. Встановлювати всі деталі цієї події доручено місцевим дільничним офіцерам поліції", – повідомили сайту "Сегодня" поліції Солом'янського району.

Там доповнюють, що будівельний паркан було встановлено не на території парку.

У дільничних офіцерів є 30 днів, щоб встановити всі деталі щодо демонтажу огорожі.

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Фото: Telegram-канал "Київ без цензури"

У Києві знову обгородили ділянку та вирізають дерева

У Києві розпочали ще одне незаконне будівництво. У Голосіївському районі на вулиці Жуковського, 5 робітники обгородили ділянку парканом та вирізають дерева. Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".

У Мережі уточнили, що паспорти об'єкту, щоби проводити там роботи, немає.

"Цього разу на Жуковського, 5. Паркан встановили, дерева вирізають, паспорти об'єкту немає. Класика", – Написали в публікації.

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