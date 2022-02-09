У Києві зупинили водія зі смертельною дозою алкоголю в крові (фото)

Поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння у водія / Фото: Колаж: Сьогодні
На трасі Київ – Харків поліцейські зупинили водія зі смертельною дозою алкоголю в крові – понад 5 проміле. Патрульні склали протокол на нетверезого водія.
Про це пише пресслужба поліції Київської області
Подробиці інциденту
На 82-му кілометрі автодороги Київ – Харків поліцейські зупинили транспортний засіб Ford за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд за допомогою алкотестера "Драгер". Результат – понад 5 проміле.
Покарання для порушника
Патрульні склали на водія протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а транспортний засіб евакуювали на штрафмайданчик.
У поліції закликали водіїв до відповідальності.
"Не сідайте за кермо в стані сп'яніння, оскільки це може наражати на небезпеку не тільки вас, а й оточення", – нагадали правоохоронці.
Найпоширеніші причини ДТП
З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були такі:
- порушення правил маневрування;
- перевищення безпечної швидкості;
- недотримання дистанції;
- порушення правил проїзду перехресть;
- керування транспортом у стані сп'яніння.
Читайте також
- Поліцейські влаштували дві погоніна вулицях Києва. Обидві закінчились ДТП.
- У Дніпропетровській області зіткнулися швидка та маршрутка. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.