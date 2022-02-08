Грав "у шашки": у Києві блогер влаштував ДТП на жвавій дорозі (відео)

Патрульні склали на парубка протокол за порушення правил дорожнього руху. Матеріали надішлють до суду

Аварія обійшлася без потерпілих / Колаж "Сьогодні"

На Дніпровській набережній у Києві вчора, 7 лютого, у ДТП потрапив відомий стример Evelone. Він влаштував на жвавій трасі гри "в шашечки" та маневрував у потоці автомобілів.

Про це повідомляє Ху**а Україна.

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Що відомо

На відео видно, що у якийсь момент на дорозі щось пішло не так. Швидка їзда стрімера закінчилася зіткненням із Ford Fusion та викликом на місце патрульних.

Хлопець розбив свою Audi RS 7 за 6 мільйонів гривень. Потерпілих в аварії не було.

"У даній ДТП обійшлося без потерпілих. На місце виїжджали працівники патрульної поліції. Вони оформляли цю дорожньо-транспортну пригоду", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Патрульні склали протокол про порушення правил дорожнього руху. Матеріали направлять до суду.

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"Наглітиму": претендентка на Міс Україна промчала на авто тротуаром

У Харкові претендентка на Міс Україна 2021 року Юлія Андрієнко показала "майстер-клас" їзди. Дівчина вирішила в негоду проїхати тротуаром.

У місті випало багато снігу і утворилися пробки на дорогах. Дівчина вирішила схитрувати та об'їхати їх, але поїхала через тротуар. Свою їзду водій також виклала у себе в instagram.

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"Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я наглітиму", – додала дівчина.

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