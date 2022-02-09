В Киеве остановили водителя со смертельной дозой алкоголя в крови (фото)

Полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения у водителя / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе Киев – Харьков полицейские остановили водителя со смертельной дозой алкоголя в крови – более 5 промилле. Патрульные составили протокол на нетрезвого водителя.

Об этом пишет пресс-служба полиции Киевской области.

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Подробности инцидента

На 82-м километре автодороги Киев — Харьков полицейские остановили транспортное средство Ford за нарушение ПДД.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр с помощью алкотестера "Драгер". Результат – более 5 промилле.

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Наказание для нарушителя

Патрульные составили на водителя протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, а транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

В полиции призвали водителей к ответственности.

"Не садитесь за руль в состоянии опьянения, поскольку это может подвергать опасности не только вас, но и окружающих", – напомнили правоохранители.

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Самые распространенные причины ДТП

С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были следующие:

нарушение правил маневрирования;

превышение безопасной скорости;

несоблюдение дистанции;

нарушение правил проезда перекрестков;

управление транспортом в состоянии опьянения.

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