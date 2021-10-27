У Києві від COVID-19 помер однорічний хлопчик

Столиця б'є рекорди із захворюваності / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби в Києві від коронавірусної інфекції померли 54 особи. Серед яких – однорічний хлопчик.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Реклама

Усього нових випадків за минулу добу понад 1400 нових хворих. Понад 560 госпіталізованих на добу.

"І кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає. Переважна більшість із них – у тяжкому стані", – каже мер.

Ситуація з коронавірусом у Києві

Як стверджують фахівці Київської міської клінічної лікарні №4, 97% госпіталізованих до цього закладу не вакциновані.

Реклама

Щодня у лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І багато лікарів, які працюють у бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють на межі своїх можливостей.

Київська область переходить у "червону зону"

Загалом у лікарнях столиці підготовлено майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус. З обладнаною подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнено сьогодні майже 66% ліжок.

З 30 жовтня в Україні "червону зону" карантину переходить Київська область. Нові обмеження стосуватимуться всіх.

Реклама

Згідно з новими карантинними правилами від Кабміну, в областях, які потрапляють до "червоної зони", можуть працювати лише ті установи, 100% працівників яких пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Раніше ми писали: