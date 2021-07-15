У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)

У річкову поліцію звернень щодо плавучого будинку не надходило, чий він – невідомо

Будинок самостійно пливе за течією. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 15 липня, стався курйозний випадок. По Дніпру дрейфував будинок. Звідки і куди він плив – невідомо.

Відео опублікував KIEVMAP в Telegram.

"Як це чудово – залишити все позаду і вирушити в далеку подорож у будинку", – жартують у Мережі.

У ДСНС Києва сказали "Сьогодні", що наразі не отримували інформації про будинок, який дрейфує по Дніпру.

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У поліції також щодо дивного будинку не чули:

"У річкову поліцію звернень стосовно плавучого будинку сьогодні не надходило", – кажуть "Сьогодні".

Раніше ми писали, що в Києві по Дніпру дрейфувала некерована баржа. У Мережі багато жартували над самотнім судном у Дніпрі, деякі користувачі навіть гукали Джека Горобця, натякаючи на фільм "Пірати Карибського моря".

І це вже не перший випадок. Раніше ми повідомляли, що патрульні Віталій Данильчук та Олександр Ясур рибалили на березі Дніпра, коли побачили некеровану баржу з краном, яка прямувала за течією, збиваючи буї.