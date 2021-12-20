У Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту

Затримуються тролейбуси та трамваї / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримується рух деяких тролейбусів та трамваїв. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП у столиці.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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Де затримується рух тролейбусів

Затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 на вул. Володимирський/вул. Софіївській через припарковане авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.

Рух відновлено о 20:50 курсування з відхиленням від графіка.

Де затримується рух трамваїв

Затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Дегтярівській, 62 у напрямку Автогенного заводу через несправний автомобіль у габариті проїзду. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух відновлено о 22:58 курсування з відхиленням від графіка.

Затримується рух трамваїв №8к, 22к, 29к на Харківському шосе/одноколійний перегін у напрямку депо з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 23:30 курсування з відхиленням від графіка.

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Затримується рух трамваїв №14,18 на вул. Глибочицька – вул. Петровська в обидва напрями через ДТП.

На місце викликано поліцію.

Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 на вул. Костянтинівська – вул. Оленівська у напрямку вул. Героїв Дніпра через ДТП. На місце викликано поліцію.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

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Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.

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