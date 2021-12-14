У Києві стався збій в роботі громадського транспорту – чим доїхати до роботи

Затримуються тролейбуси на шести маршрутах. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві затримується рух деяких тролейбусів. Це пов'язано як з технічними збоями, так і з ДТП в столиці.
Таку інформацію оприлюднив "Київпастранс".
Де затримується рух
Тролейбуси № 24, 44
Затримується рух тролейбусів № 24, 44 на вул. Маршала Тимошенка з причини ДТП. На місце викликано поліцію
Тролейбуси № 29, 30, 31, 47
Затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, 47 на просп. Шухевича в напрямку вул. Милославська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Автобуси № 64
Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.
- Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка"
Одну з центральних вулиць перекрили
У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту до 17 січня 2022 року.
Обмеження пов’язані з виконанням робіт з прокладання інженерних мереж до об’єкта будівництва офісного центру, які здійснює товариство з обмеженою відповідальністю.
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- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни в усіх маршрутках, тролейбусах та трамваях мають робити вологе прибирання.
- В Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.