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У центрі Києва обмежать рух транспорту: що відомо

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 листопада, 14:14
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На вулиці Антоновича розриють ділянку площею до 200 метрів
Ремонт ділянки у центрі столиці триватиме до початку наступного року
Ремонт ділянки у центрі столиці триватиме до початку наступного року / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту з заняттям проїзної частини до 17 січня 2022 року та тротуару – до 16 травня 2022 року.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА №2351.

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"Обмеження пов’язані з виконанням робіт з прокладання інженерних мереж до об’єкта будівництва офісного центру, які здійснює товариство з обмеженою відповідальністю", – йдеться у повідомленні.

Розрив ділянки завдовжки до 200 метрів заплановано проводити поетапно:

  • І етап – з 16 листопада до 16 грудня (ширина становить до 6 метрів);
  • ІІ етап – з 17 грудня до 31 грудня (ширина становить до 9 метрів);
  • ІІІ етап – з 1 січня по 17 січня (ширина становить до 9 метрів).

Відновлять благоустрій

Після завершення робіт виконавці мають поновити благоустрій.

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Зокрема відновити покриття проїзної частини до 17 січня, а покриття тротуарів – до 16 травня фігурними елементами мощення.

Після цього – передати їх за актом комунальному підприємству "Дорожньо-експлуатаційне управління з ремонту та утримання автомобільних доріг та споруд на них Голосіївського району" Києва та відновити технічні засоби регулювання дорожнього руху.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

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Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

Раніше ми писали:

  • У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
  • В Україні двом лікарям суд виніс вироки за підробку COVID-документів. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок, іншого засудили умовно.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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