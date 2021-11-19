У центрі Києва обмежать рух транспорту: що відомо

У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту з заняттям проїзної частини до 17 січня 2022 року та тротуару – до 16 травня 2022 року.
Про це йдеться у розпорядженні КМДА №2351.
"Обмеження пов’язані з виконанням робіт з прокладання інженерних мереж до об’єкта будівництва офісного центру, які здійснює товариство з обмеженою відповідальністю", – йдеться у повідомленні.
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Розрив ділянки завдовжки до 200 метрів заплановано проводити поетапно:
- І етап – з 16 листопада до 16 грудня (ширина становить до 6 метрів);
- ІІ етап – з 17 грудня до 31 грудня (ширина становить до 9 метрів);
- ІІІ етап – з 1 січня по 17 січня (ширина становить до 9 метрів).
Відновлять благоустрій
Після завершення робіт виконавці мають поновити благоустрій.
Зокрема відновити покриття проїзної частини до 17 січня, а покриття тротуарів – до 16 травня фігурними елементами мощення.
Після цього – передати їх за актом комунальному підприємству "Дорожньо-експлуатаційне управління з ремонту та утримання автомобільних доріг та споруд на них Голосіївського району" Києва та відновити технічні засоби регулювання дорожнього руху.
Як працює транспорт до карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.
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