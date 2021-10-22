У Києві школи відправили на канікули на два тижні – коли почнеться відпочинок

Школи відправляють на карантин. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, який до кінця тижня перейде до "червоної зони" карантину, всі школи підуть на канікули відзавтра, 23 жовтня. Усього відпочинок дітей триватиме два тижні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Рішення набуває чинності відзавтра. Його прийняли через те, що в місті стрімко погіршується ситуація з коронавірусом.

Що заборонено в "червоній зоні"