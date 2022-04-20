У Києві знову можна буде доїхати до всіх станцій метро – дата

У столиці змінився рух поїздів метро. Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"
З четверга, 21 квітня, у Києві відновлюється рух потягів метро до станції "Лісова". Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.
Про це повідомили у КМДА.
Рух поїздів здійснюється:
- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".
Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".
Варто зазначити, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.
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Крім того, у столиці планують перейменувати 5 станцій метро, які мають старі назви, що стали неприйнятними через російську агресію.
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