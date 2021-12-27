У Києві терміново евакуюють людей із ТЦ "Глобус" – що сталося

У Києві "замінували" "Глобус" / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві ввечері 27 грудня невідомі повідомили про замінування ТРЦ "Глобус", що знаходиться у центрі міста. Станов на 19:00 триває евакуація людей.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Києва.
Наразі на місці знаходяться правоохоронці.
"Надійшло повідомлення про замінування, проводиться огляд та евакуація", – йдеться у повідомленні.
Хвиля "мінувань" у столиці
За останні кілька днів у Києві почастішали випадки "мінування" об'єктів інфраструктури:
- Увечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.
- Також у суботу повідомили про замінування торгового центру River Mall. Інформація про вибухівку у приміщенні надійшла на електронну пошту ТРЦ.
- 26 грудня мешканець Дніпра заявив, що дистанційно підірве будівлю Верховної Ради. Його вже затримали правоохоронці.
- Цьго ж дня повідомили про "мінування" ТЦ Blockbuster Mall. На місце виїжджали кінологи та вибухотехніки.