У Києві таксист на шаленій швидкості влетів у авто на парковці (відео)

У Києві сталося масштабне ДТП на проспекті Перемоги. У Мережі з'явилося відео нічної аварії.

Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

Реклама

Автомобіль KIA стояв припаркований і просто на шаленій швидкості в нього влетів "неадекватний водій таксі служби Uklon на Hyundai".

"Цікаво, що цей автомобіль у компанії Uklon ще й класифікують як бізнес" , – пишуть у повідомленні.

У столиці на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

Реклама

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

Читайте також: