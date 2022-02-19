У Києві відновили відому вуличну скульптуру "Балерина" (фото)

Скульптуру вдалося відновити / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві відома вулична скульптура "Балерина", зруйнована вандалами, повернулася на своє місце. Вона розташована за адресою вул. Стрітенська 8/2.
Про це повідомляє Великий Київ у Telegram.
Рік тому вандали буквально розбили "Балерину", а відновити її доручили майстерні "Gurin Brothers".
Що було раніше
У Києві мешканці вулиці Стрітенської виявили на тротуарі розбиту скульптуру балерини. Чоловік та дружина передали залишки скульптури до майстерні автора.
"Ми дуже вдячні "сусідам балерини" за небайдуже ставлення до скульптури", – йшлося у повідомленні.
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