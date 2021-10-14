У Києві біля поліклініки знайшли труп чоловіка – подробиці

На місці працює поліція / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 14 жовтня, в Києві в районі вулиці Шамо знайшли труп чоловіка. Його особистість встановлює поліція.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили в поліції Києва.
Подробиці
Тіло знайшли за старою поліклінікою у дворі. Вік чоловіка невідомий.
"Поки нам невідомий вік чоловіка. При ньому не було документів. Його особа встановлюється. Також поки неясно чого померла людина. Тіло відправлять на судово-медичну експертизу. За її результатами буде встановлена причина смерті", – повідомили в поліції Києва.
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У Дніпровському районі столиці прямо на тротуарі виявили тіло чоловіка . Як повідомили "Сьогодні" в Нацполіціі Києва, НП сталася на вулиці Курнатовського, 15.
У поліції розповіли, що чоловік, швидше за все, помер природною смертю – на тілі не виявлено побоїв або травм. Тіло буде відправлено на судово-медичну експертизу.
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