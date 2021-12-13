В Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії (фото)

На бульварі Тараса Шевченка залатали асфальт / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві зранку 13 грудня відновили рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Там відучора працювали над ліквідацією наслідків аварії.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в своєму Facebook.
Що там сталося
Увечері 12 грудня поліція Києва повідомила, что на бульварі Тараса Шевченка через аварію на інженерних мережах перекрито рух усіма смугами у напрямку вулиці Хрещатик.
Коли на ділянку пустять громадський транспорт
За словами Поворозника, зранку на бульварі Тараса Шевченка відремонтовано водопровід.
"Дорожники відновили асфальтне покриття. Автобуси курсують у звичайному режимі, роботу тролейбусів відновлять протягом години", – написав чиновник о 7:15 ранку.
Фото: Микола Поворозник
Зміни в роботі громадського транспорту
Зранку 13 грудня низка автобусів та тролейбусів курсують за новими маршрутами.
Автобуси № 64
Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.
- Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка".
Тролейбуси № 5, 7, 8, 17
Змінено рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 через незакінчені аварійно-відновлювальні роботи на бульварі Шевченка, 3.
- Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещенківської.
Тролейбуси № 25
Затримується рух тролейбусів № 25 на вул. Кирилівській – Олени Теліги в напрямку ст. м. "Почайна" з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
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