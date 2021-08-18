У Києві звели сцену до Дня Незалежності на місці поховання (фото)

Сцена на місці могили. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на братській могилі встановили сцену для концерту до Дня Незалежності України. Це обурило користувачів в Мережі.

Про це повідомив заступник голови КМДА Володимир Прокопів, опублікувавши фото в Facebook.

За його словами, проблема навіть не в формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років.

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"Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток. Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам'ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?", – написав він.

Сцена біля Маріїнського палацу. Фото: Володимир Прокопів/Facebook

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Що готують до Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в Україні вперше доставлять оригінал Конституції Пилипа Орлика.

22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

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