У Києві розбили могилу видатного вченого і правознавця. Що загрожує вандалам

На кладовищі в Києві намагалися вкрасти бюст професора кримінального права – як затримали зловмисників – подробиці

Поліція зловила зловмисників, які в Києві поглумилися над могилою видатного українського вченого і правознавця Олександра Кістяківського.

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Як розповіли "Сьогодні" в поліції Києва, злодіїв помітив охоронець Байкового кладовища і викликав на місце поліцію. Одного з грабіжників вдалося затримати на місці злочину, а його співучасника зловили дільничні на території району.

Справу відкрили за фактом наруги над могилою. Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловіки 1988 і 1981 років народження. Обидва проживають у Київській області. Вони скинули бюст з постаменту і пошкодили його. Латунь (вага бюста близько 50 кг) планували здати в пункт прийому металу.

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Зазначимо, що грабіжники розбили бюст серед білого дня. Зараз затриманим готується повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Цвинтарним вандалам загрожує обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Співробітникам Байкового кладовища доведеться займатися установкою бюста на місце.

Довідка. Олександр Кістяківський – український вчений-криміналіст, професор кримінального права і діяч українського національного відродження. Працював у Київському університеті св. Володимира на кафедрі кримінального права і кримінального судочинства. Основна праця Кістяківського – "Елементарний підручник загального кримінального права". Відомий вчений помер в 1885 році і був похований на Байковому кладовищі.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на Володимирській гірці вандали відбили голову мармуровому орлу біля пам'ятника Данте. У мерії підтверджують, що голову орла відбивали чотири рази, але поліція так нікого і не спіймала.

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Також нагадаємо, в Одесі вандали осквернили пам'ятник загиблим воїнам АТО.

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