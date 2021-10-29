У Києві за вечір в одному місці сталося дві серйозні ДТП (фото)

На щастя, ДТП не смертельні/Колаж: Сьогодні
У Києві, де нещодавно посилили карантин, на набережній трасі сталося одразу дві ДТП за короткий строк.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Деталі ДТП
За словами очевидців, водії Audi та BMW грали у "шашки". На великій швидкості водій Audi наздогнав BMW. Від удару обидва транспортні засоби опинилися у відбійнику. Автомобілі зазнали серйозних пошкоджень.
Стан людей
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди люди дивом не травмувалися. Водії вирішили оформити ДТП за європротоколом.
Ще одна ДТП
Друга ДТП сталася на цьому ж місці за дві години після першої аварії. Зіткнулися два автомобілі марки Mercedes та автобус. З'ясувалося, що Mercedes, перелаштовуючись на ліву смугу руху, "підрізав" інший Mercedes, водій якого не встиг загальмувати і протаранив його в задню частину. Після чого останній автомобіль відлетів в автобус, що рухався на середній смузі.
Є постраждалі
За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії госпіталізували чотирьох пасажирів автобуса. На місці працювала поліція, яка з'ясовувала всі обставини аварії. Понад годину рух у напрямку столичного Подолу було перекрито.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;
- порушення правил маневрування — 22%;
- порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції — 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;
- п'яне водіння — 5%.
Читайте також
- У Харкові сталася смертельна ДТП. Винуватець аварії — 16-річний "мажор".
- У Київській області у ДТП серйозно постраждала маленька дівчинка.