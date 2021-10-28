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Київ з 1 листопада опиниться у "червоній зоні" – рішення комісії

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
28 жовтня, 16:53
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У Києві з початку листопада вводять "червону зону" – які правила діятимуть у місті

Київ з 1 листопада перейде до "червоної зони" карантину. Таке рішення сьогодні, 28 жовтня, ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немнічнов.

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"Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо", – йдеться у повідомленні.

Однак ці обмеження не застосовуватимуться, якщо 100% працівників та відвідувачів закладу чи заходу буде вакциновано.

Детально про нові обмеження у столиці

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має чинний негативний ПЛР-тест.
  • З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками, які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації усього персоналу.
  • Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході у транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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