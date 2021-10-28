Київ з 1 листопада опиниться у "червоній зоні" – рішення комісії

У Києві з початку листопада вводять "червону зону" – які правила діятимуть у місті

Київ з 1 листопада перейде до "червоної зони" карантину. Таке рішення сьогодні, 28 жовтня, ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немнічнов.

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"Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо", – йдеться у повідомленні.

Однак ці обмеження не застосовуватимуться, якщо 100% працівників та відвідувачів закладу чи заходу буде вакциновано.

Детально про нові обмеження у столиці