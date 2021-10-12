У Києві за порушниками карантину будуть стежити камери? Ми перевірили чутки

Людей намагаються змусити носити макси та дотримуватися дистанції/Колаж: Сьогодні
У листопаді в Києві з'являться перші камери відеоспостереження, які будуть контролювати дотримання громадянами маскового режиму і соціальної дистанції. Таку ідею озвучили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Сайт "Сьогодні" поцікавився у першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, наскільки ймовірно впровадити таку систему в столиці.
Що кажуть у КМДА?
"У Києві достатньо камер відеоспостереження. Вони можуть фіксувати, в масці людина гуляє вулицею чи без неї. Це не є технічною проблемою. Інше питання, як покарати людину, яка порушує масковий режим у громадському місці. Це вже питання до співробітників Національної поліції", — повідомив сайту "Сьогодні" Микола Паворозник.
Невакцинованих не пускатимуть у транспорт
З 21 жовтня невакциновані від коронавірусу жителі Київської області не зможуть користуватися громадським транспортом. Кабмін передбачив посилення правил міжрегіональних перевезень у "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" регіонах. Йдеться як про регулярні, так і про нерегулярні перевезення.
Нове правило не стосуватиметься лише дітей.
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