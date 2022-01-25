У Києві затримується громадський транспорт – маршрути

У столиці збій у роботі транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 25 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Тепер рух деяких маршрутів затримується.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що з транспортом?

Затримується рух тролейбусів №37а на вул. Данкевича – пр. Маяковського з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Варто зазначити, що станом на ранок 25 січня дороги у столиці вільні й заторів немає.

У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну, уряд Києва планує зробити спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

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"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – заявив Поворозник.

Крім того, він додав, що метро у Києві працюватиме у звичайному режимі й закривати його не планують у разі локдауну.

Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

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