У Києві загорілася новобудова: вогонь охопив 10 поверхів (відео) – оновлено

У Києві пожежа у будинку. Фото: колаж "Сьогодні"
У понеділок, 22 листопада, у Києві на проспекті Правди, 67 сталася пожежа у новобудові ЖК "Нивки Парк". Там спалахнули електрощитові з 5 по 16 поверх.
Про це повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.
Подробиці НП
Як нам стало відомо, дзвінок про пожежу надійшов об 11:03 у новобудові на проспекті Правди, 67.
"Загорілися електрощитові з 5 по 16 поверх. Зараз на місці 11 одиниць пожежної техніки, 35 рятувальників. Вогонь гасять за допомогою 9 порошкових вогнегасників. Проводиться перевірка квартир. Вже евакуйовано 37 осіб, зокрема одна дитина", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.
Пожежу рятувальники ліквідували о 12:07.
На місце прибули пожежники. Фото: Владислав Гарнаєв, "Сьогодні"
Рятувальники вже на місці НП. Фото: Владислав Гарнаєв, "Сьогодні"
Пожежа у новобудові. Фото: ДСНС Києва
Одну дитину евакуювали рятувальники. Фото: ДСНС Києва
Пожежу гасять рятувальники. Фото: Владислав Гарнаєв, "Сьогодні"
У Києві горить ЖК
Рятувальники евакуювали людей. Фото: ДСНС Києва
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