В Киеве загорелась новостройка: огонь охватил 10 этажей (видео) – обновлено

В Киеве пожар в доме. Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 22 ноября, в Киеве на проспекте Правды, 67 произошел пожар в новостройке ЖК "Нивки Парк". Там загорелись электрощитовые с 5 по 16 этаж.
Об этом сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Подробности ЧП
Как нам стало известно, звонок о пожаре поступил в 11:03 в новостройке по проспекте Правды, 67.
"Загорелись электрощитовые с 5 по 16 этаж. Сейчас на месте 11 единиц пожарной техники, 35 спасателей. Огонь тушат при помощи 9 порошковых огнетушителей. Проводиться проверка квартир. Уже эвакуировано 37 человек, в том числе один ребенок", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Пожар спасатели ликвидировали в 12:07.
На место прибыли пожарные. Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"
Спасатели уже на месте ЧП. Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"
Пожар в новостройке. Фото: ГСЧС Киева
Одного ребенка эвакуировали спасатели. Фото: ГСЧС Киева
Пожар тушат спасатели. Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"
В Киеве горит ЖК
Спасатели эвакуировали людей. Фото: ГСЧС Киева
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