У Києві запустили різдвяний паровоз: скільки коштує квиток

Потяг курсуватиме від станції Київ-Пасажирський / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" запустила різдвяний потяг №897/898 з паровозом за маршрутом від станції Київ-Пасажирський через станцію Дарниця (без зупинки) і зворотно.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Потяг відправлятиметься 7, 8 та 9 січня о 13:28 та прибуватиме зворотно на станцію Київ-Пасажирський о 15:18.
Де купити квиток
У повідомленні зазначили, що квитки вже доступні в касах вокзалів, у чат-боті УЗ у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті https://booking.uz.gov.ua/ за запитом по станції відправлення Київ-Пасажирський та станції прибуття Київ-Деміївський.
Вартість квитка
Для дітей квиток коштує від 102,33 грн, а для дорослих ціна трішки вища – від 136,44 грн.
"Просимо батьків пам'ятати про карантинні обмеження", – додали у пресслужбі.
У Києві на Різдво можуть закрити станції метро
Залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
- "Золоті ворота"
- "Контрактова площа"
- "Поштова площа"
- "Хрещатик"
- "Майдан Незалежності"
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