В Києві запустили віртуальні екскурсії: як і що можна подивитися

Всі охочі можуть віртуально побувати на 10 локаціях. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві тепер можна віртуально "прогулятися" по улюблених туристичних локаціях. На сайті Київ Цифровий з'явився розділ з VR-турами.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
На порталі Київ Цифровий можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт.
Які 3D-тури є на порталі
Користувачі можуть віртуально побувати в таких локаціях:
- Київський зоопарк;
- станція метрополітену "Золоті Ворота";
- печери Києво-Печерської лаври;
- пішохідно-велосипедний міст;
- музей "Золоті Ворота";
- парк "Наталка";
- музей Михаїла Булгакова;
- Замок Річарда Левове серце (екстер’єр) та панорама Лисої гори;
- Пейзажна алея;
- інтер’єри приміщення КМДА та інших локаціях.
Як подивитися
Для цього потрібно зайти на сайт https://guide.kyivcity.gov.ua та перейти у розділ VR-тури. Жодної реєстрації не потрібно.
У розділі слід просто обрати необхідний туристичний об'єкт на "прогулятися" улюбленою локацією.
Деякі локації на сайті Київ Цифровий. Фото: скріншот
Афіши подій в додатку Київ Цифровий
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася нова функція. Тепер там можна дізнатися про святкові події, заплановані у столиці.
Для цього спочатку потрібно оновили додаток Play Маркет або App Store. Далі слід зайти в застосунок і перейти до розділу "Святкові події".
Там відображається інформація про найближчі святкові заходи. Вже зараз можна знайти десятки заходів у Києві на найближчі вихідні. Це різдвяні святкування, концерти, а також локації з казковими ельфами та іншими героями новорічних свят.
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