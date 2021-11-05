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Як отримувати повідомлення від комунальних служб у Києві – інструкція

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 листопада, 15:44
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Майже кожен сьомий користувач Київ Цифрової вже отримує повідомлення про початок та завершення планових робіт у будинку
Користувачі отримали майже 600 тисяч повідомлень
Користувачі отримали майже 600 тисяч повідомлень / Фото: Колаж: Сьогодні

150 тисяч городян вже одержують повідомлення від комунальних служб у додатку Київ Цифровий. Як скористатися послугою.

Про це написав директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко в Facebook.

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"Вже сьогодні 150 тисяч киян не спілкуються безпосередньо з комунальниками та отримують повідомлення від Києва Цифрової", – написав Половинко.

Майже кожен сьомий користувач Київ Цифрової вже отримує повідомлення про початок та завершення планових робіт у будинку. Зокрема, про опалення, воду, газ та електроенергію.

"Головний показник ефективності будь-якого сервісу – це те, чи користуються ним. Один із прикладів – повідомлення від комунальних служб у додатку Київ Цифрової", – розповів Половинко.

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Тільки за жовтень у додатку Київ Цифровий:

  • 150 тисяч киян отримали повідомлення від комунальників,
  • було відправлено понад 40 тисяч кампаній,
  • користувачі отримали майже 600 тисяч повідомлень,
  • також у жовтні близько 1000 киян звернулися з стосовно повідомлень від комунальних служб.

Як отримувати повідомлення від комунальників?

  • Зайдіть у ваш профіль і виберіть "Адреси",
  • виберіть "Додати адресу" та заповніть поля з назвою вулиці, номером будинку, а також додайте номер квартири за бажанням,
  • у повідомленні від комунальників кияни можуть знайти опитування про правдивість інформації та проголосувати.

Раніше повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації України на Diia Summit 2.0 презентувало нові онлайн-послуги, якими можна буде скористатися на сайті та в мобільному додатку "Дія".

А деякі українці скаржилися, що вони мають крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.

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